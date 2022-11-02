"Калашников" поставляет в войска РФ новейшие боевые коптеры

Минобороны РФ получает от концерна "Калашников" беспилотники коптерного типа. Об этом сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников.
"Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения - как разведывательные, так и ударные", - уточнил он.
По его словам, некоторые модели уже являются серийными, другие запустят в серию в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, ударные БПЛА "Ланцет" и "Куб" ZALA успешно применяются в ходе СВО. Дроны-камикадзе громят технику и позиции ВСУ.
Что касается беспилотников коптерного типа, то в номенклатуре ZALA AERO есть, к примеру, новая модель ZALA 421-24. Этот компактный складной квадракоптер отличается малой акустической и визуальной заметностью. Может запускаться и управляться с транспорта.
Масса БПЛА - 3,6 кг. Дальность полета - 3,5 километров. Может находится в воздухе до 30 минут и больше.