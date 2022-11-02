Американский самолет-разведчик заметили у северных границ России

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США заметили недалеко от Мурманской области. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia Boevaya mashina / Wikimedia

Согласно его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 в среду, 2 ноября, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и примерно с 12:30 мск осуществлял движение вдоль северных российских границ. Добравшись до пролива, соединяющего Белое и Баренцево моря, воздушное судно начало двигаться с выключенным транспондером.

В то же время в воздушном пространстве Польши, над приграничной с Калининградской областью территорией, зафиксирован американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing KC-135R Stratotanker, стартовавший с немецкой авиабазы НАТО Шпангдален.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.