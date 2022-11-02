В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Американский самолет-разведчик заметили у северных границ России

Lenta.ru

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США заметили недалеко от Мурманской области. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Американский самолет-разведчик заметили у северных границ России
Фото:  Boevaya mashina / Wikimedia Boevaya mashina / Wikimedia

Согласно его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 в среду, 2 ноября, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и примерно с 12:30 мск осуществлял движение вдоль северных российских границ. Добравшись до пролива, соединяющего Белое и Баренцево моря, воздушное судно начало двигаться с выключенным транспондером.

В то же время в воздушном пространстве Польши, над приграничной с Калининградской областью территорией, зафиксирован американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing KC-135R Stratotanker, стартовавший с немецкой авиабазы НАТО Шпангдален.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

28 октября американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат заметили в акватории Черного моря недалеко от Севастополя. RQ-4B Global Hawk ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной в южной части Италии, а затем около 11:00 мск был зафиксирован всего примерно в 100 километрах по прямой от Севастополя.

Армия,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители