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48 минут назад

Украина попыталась прорвать оборону в Харьковской области

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону союзных сил в Харьковской области около трех недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Украина попыталась прорвать оборону в Харьковской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На данном [двуречанском] направлении в Харьковской области уже около трех недель каждый день противник осуществляет попытки прорыва и наступления, минимум 100-120 человек теряет. Неважно сколько из них двухсотых (убитых — прим. «Ленты.ру»), сколько трехсотых (раненых — прим. «Ленты.ру»)», — заявил собеседник агентства.

По его словам, военнослужащие шестой армии Западного военного округа успешно держат оборону, а также не дают продвигаться украинским бойцам на этом направлении.

Cтало известно об уничтожении польских наемников под Харьковом

Ранее заместитель командира артиллерийского взвода с позывным «Лена» сообщил о ликвидации польских наемников под Харьковом, которые хотели осуществить прорыв. Он уточнил, что подразделение иностранных военных в составе тысячи человек шло в наступление вместе с бронетехникой.

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