Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону союзных сил в Харьковской области около трех недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На данном [двуречанском] направлении в Харьковской области уже около трех недель каждый день противник осуществляет попытки прорыва и наступления, минимум 100-120 человек теряет. Неважно сколько из них двухсотых (убитых — прим. «Ленты.ру»), сколько трехсотых (раненых — прим. «Ленты.ру»)», — заявил собеседник агентства.

По его словам, военнослужащие шестой армии Западного военного округа успешно держат оборону, а также не дают продвигаться украинским бойцам на этом направлении.