В Минске сделали заявление о совместных учениях с Россией

Россия и Белоруссия начали подготовку к проведению совместных оперативных учений «Щит Союза —2023». Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин во время совместной коллегии оборонных министерств двух стран, которая проходит в среду, 2 ноября, в режиме видеоконференции.

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Хренин констатировал, что в 2022 году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь важных результатов. Сейчас органы военного управления двух стран проводят мероприятия, обмениваются опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, а также проводят совместные тренировки.