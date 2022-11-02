В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
43 минуты назад

В Минске сделали заявление о совместных учениях с Россией

Никита Бородкин

Россия и Белоруссия начали подготовку к проведению совместных оперативных учений «Щит Союза —2023». Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин во время совместной коллегии оборонных министерств двух стран, которая проходит в среду, 2 ноября, в режиме видеоконференции.

В Минске сделали заявление о совместных учениях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хренин констатировал, что в 2022 году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь важных результатов. Сейчас органы военного управления двух стран проводят мероприятия, обмениваются опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, а также проводят совместные тренировки.

Подготовка к совместным учениям «Щит Союза —2023», которые министр обороны назвал главным мероприятием совместной подготовки в следующем году, уже начата. Хренин подчеркнул, что главная цель сегодняшнего заседания — уточнение дальнейших работ по укреплению военного потенциала для противодействия вызовам, которые бросают Союзному государству.

Армия,Виктор Хренин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители