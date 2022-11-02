В Минске сделали заявление о совместных учениях с Россией

Россия и Белоруссия начали подготовку к проведению совместных оперативных учений «Щит Союза —2023». Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин во время совместной коллегии оборонных министерств двух стран, которая проходит в среду, 2 ноября, в режиме видеоконференции.
Хренин констатировал, что в 2022 году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь важных результатов. Сейчас органы военного управления двух стран проводят мероприятия, обмениваются опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, а также проводят совместные тренировки.
Подготовка к совместным учениям «Щит Союза —2023», которые министр обороны назвал главным мероприятием совместной подготовки в следующем году, уже начата. Хренин подчеркнул, что главная цель сегодняшнего заседания — уточнение дальнейших работ по укреплению военного потенциала для противодействия вызовам, которые бросают Союзному государству.