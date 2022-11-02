В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
38 минут назад

Шойгу заявил об усилении конфронтации между Россией и Западом

ТАСС

Напряженность в мире стремительно нарастает, при этом усиливается конфронтация между Западом и Россией. Об этом заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании совместной Коллегии с военным ведомством Белоруссии.

Шойгу заявил об усилении конфронтации между Россией и Западом
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАССпресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией", - заявил Шойгу.

Белоруссия была и остается для России ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером, подчеркнул глава военного ведомства РФ.

Армия,Сергей Шойгу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители