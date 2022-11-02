Шойгу заявил о росте численности войск НАТО у границ России в 2,5 раза

Многонациональная группировка НАТО вблизи российских границ с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом министра добавил, что группировка может увеличиться еще. В настоящее время ее численность составляет более 30 тысяч человек.
«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», - сказал министр.
Он также добавил, что наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар не только Россию, но и союзников РФ, прежде всего, Белоруссию.