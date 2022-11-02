Cтало известно об уничтожении польских наемников под Харьковом

«Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушел оттуда... технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила», — раскрыл детали боя собеседник агентства.