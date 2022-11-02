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41 минуту назад

Российский военный рассказал об уничтожении польских наемников под Харьковом

Никита Бородкин

Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным «Лена» рассказал об уничтожении в Харьковской области польских наемников, которые пытались пойти в прорыв. Как сообщает РИА Новости, российские войска нанесли по ним удар с помощью РСЗО БМ-27 «Ураган».

Cтало известно об уничтожении польских наемников под Харьковом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушел оттуда... технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила», — раскрыл детали боя собеседник агентства.

Напомним, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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1 ноября стало известно, что российские военные уничтожили более 150 украинских солдат на Купянском направлении. Вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки прорыва тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении Николаевки и Куземовки Луганской народной республики, а также Орлянки в Харьковской области.

Армия,Владимир Путин,
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