В Токио заявили о появлении военного корабля Китая в японских водах

Гидрографический корабль военно-морского флота Китая прошел через территориальные воды Японии. Об этом сообщают «Известия».

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«В 19:50 (13:50 мск) 1 ноября военно-морские силы самообороны обнаружили китайский военный гидрографический корабль в прилегающих водах к западу от острова Гадзядзима, он двигался на северо-восток. Затем в 0:10 (18:10 мск) этот же корабль вошел в территориальные воды нашей страны к юго-западу от острова Кутиноэрабу», — говорится в сообщении Минобороны Японии.

Уточняется, что после этого в 3:00 (21:00 мск) корабль вышел из японских территориальных вод на юге от острова Якусима и направился на юго-восток.

Для сбора информации и мониторинга были направлены два патрульных самолета Kawasaki P-1, один Lockheed P-3 и ракетный катер «Отака». Япония уже выразила Китаю свою озабоченность по поводу инцидента, т.к. это уже четвертый подобный случай за год.