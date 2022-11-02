Военные США осведомлены о запусках баллистических ракет, предпринятых КНДР, но непосредственной угрозы для территории страны или своих союзников не видят, сообщается на сайте Индо-Тихоокеанского командования Военно-морских сил США. Там отметили, что проводят по этому поводу тесные консультации с союзниками и партнерами.

Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, — говорится в заявлении.

Командование подчеркивает, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются нерушимыми.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила в сторону Японского и Желтого морей как минимум 10 ракет различного типа. Запуск состоялся в среду, 2 ноября. Японские власти подтвердили, что ракеты летели в разные стороны, но были запущены с восточной части КНДР.