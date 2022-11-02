В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
28 минут назад

Военные США отреагировали на пуски ракет КНДР

News.ru

Военные США осведомлены о запусках баллистических ракет, предпринятых КНДР, но непосредственной угрозы для территории страны или своих союзников не видят, сообщается на сайте Индо-Тихоокеанского командования Военно-морских сил США. Там отметили, что проводят по этому поводу тесные консультации с союзниками и партнерами.

Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, — говорится в заявлении.

Командование подчеркивает, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются нерушимыми.

Стало известно о запуске КНДР десяти ракет разных типов

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила в сторону Японского и Желтого морей как минимум 10 ракет различного типа. Запуск состоялся в среду, 2 ноября. Японские власти подтвердили, что ракеты летели в разные стороны, но были запущены с восточной части КНДР.

Япония уже объявила протест Северной Корее в связи с запуском ракет. Также страна созывает экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с очередными ракетными пусками КНДР. В ответ на пуски ракет Северной Кореей южнокорейские ВВС запустили три свои ракеты класса «воздух-земля» в международные воды на север от разграничительной линии с КНДР.

Армия,В мире,Видео,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители