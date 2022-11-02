СМИ: Италия не рассматривает новый пакет военной помощи Украине

Италия перестала рассматривает новый пакет военной помощи Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву современное оружие. Об этом пишет РБК со ссылкой на Il Messagero.
При этом Рим не прекращает поддержку Киева, а рассмотрение нового пакета приостановлено потому, что сначала необходимо координировать действия с НАТО. Также необходимо понять, что нужно Киеву и какое оружие Рим может предоставить. В ближайшие дни Италию посетит генсек альянса Йенс Столтенберг.
Среди препятствий для согласования следующего пакета помощи Украине называется отсутствие у Италии достаточного количества зенитных ракетных комплексов SAMP-T, которые запросил Киев. В противном случае Рим сам может остаться без системы защиты. Рассматриваются альтернативных системах.
Также, Рим еще не поставил Киеву все вооружения, предусмотренные предыдущими пакетами. Кроме того, из-за назначения нового правительства в Италии сейчас переходный период, и министр обороны Гвидо Крозетто еще не вступил в должность.