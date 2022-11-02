Стало известно о запуске КНДР десяти ракет разных типов

КНДР в среду, 2 ноября, выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов, пишет Yonhap News Agency со ссылкой на источник среди южнокорейские военных.

Фото: ТАСС ТАСС

Данные обо всех типах ракет не приводятся. До этого в Южной Корее рассказали, что рано утром в среду КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Ранее стало известно, что выпущенная Северной Кореей 4 октября баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. Снаряд упал в трех тысячах километров от Японии.