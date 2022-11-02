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1 час назад

Пушилин рассказал о последствиях обрушения энергосистемы Украины для ВСУ

ТК «Звезда»

Обрушение энергосистемы Украины позволит существенно изменить ситуацию на фронтах специальной военной операции. В этом не сомневается временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В эфире программы «Между тем» он рассказал об эффекте от российских ракетных ударов по объектам энергетики на подконтрольных Киеву территориях.

Названы последствиях обрушения энергосистемы Украины для ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Удары наносятся по объектам критической инфраструктуры, которые напрямую запитывают заводы, где ремонтируется военная техника, а также запитывают другую военную инфраструктуру киевского режима. Можно говорить, что отдельные полки и батальоны смогут использовать генераторы в полевых условиях, на каком-то этапе это спасет ситуацию для них, но если говорить о ремонте, то нельзя это делать на обесточенном заводе», - уверен Пушилин.

По мнению политика, нехватка электроэнергии и топлива вызовет лавинообразные изменения ситуации в худшую для ВСУ сторону. Начиная с бытовых и заканчивая системными проблемами на фронте, уточнил он.

«Сложности с заправкой военной техники заставят противника столкнуться с глобальными проблемами. Это также касается и способов слежения и связи. Да просто гаджеты невозможно будет зарядить. Можно говорить, что обрушение энергосистемы Украины позволит изменить ситуацию», - заявил врио главы ДНР.

Напомним, Вооруженные силы России начали наносить массированные ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По данным российских властей, подрыв организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор, воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется ежедневно.

Армия,Денис Пушилин,
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