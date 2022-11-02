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58 минут назад

МИД РФ: СВО на Украине идет в соответствии с международным правом

Газета.Ruиещё 1

Заместитель главы российской делегации Константин Воронцов в рамках заседания Первого комитета ГА ООН заявил, что специальная военная операция (СВО) Российской Федерации на территории Украины проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, российская сторона отвергает обвинения в связи с проведением Россией СВО на территории Украины как необоснованные.

МИД РФ: СВО на Украине идет в соответствии с международным правом
Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»Алексей Куденко/РИА «Новости»

"Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", — утверждает Воронцов.

Ранее стало известно, что российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев". 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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