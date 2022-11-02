Срочников могут направить служить в соседние с зоной СВО регионы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных в Вооруженные силы РФ на срочную службу граждан могут направить служить в соседние с зоной специальной военной операции на Украине регионы. Об этом он сообщил газете "Ведомости".

По словам Картаполова, срочников могут направить в Белгородскую или Курскую области, а также на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. При этом он подчеркнул, что никакого участия в боевых действиях они принимать не будут. Депутат также добавил, что призывников не будут отправлять на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую или Херсонскую области.