Срочников могут направить служить в соседние с зоной СВО регионы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных в Вооруженные силы РФ на срочную службу граждан могут направить служить в соседние с зоной специальной военной операции на Украине регионы. Об этом он сообщил газете "Ведомости".
По словам Картаполова, срочников могут направить в Белгородскую или Курскую области, а также на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. При этом он подчеркнул, что никакого участия в боевых действиях они принимать не будут. Депутат также добавил, что призывников не будут отправлять на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую или Херсонскую области.
С 1 ноября в России начался призыв на срочную военную службу, он стартовал на месяц позже, чем обычно. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, солдаты срочной службы не будут направляться в зону проведения СВО.