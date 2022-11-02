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21 минуту назад

"Ведомости": срочников могут направить служить в соседние с зоной СВО регионы

Газета.Ru

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных в Вооруженные силы РФ на срочную службу граждан могут направить служить в соседние с зоной специальной военной операции на Украине регионы. Об этом он сообщил газете "Ведомости".

Срочников могут направить служить в соседние с зоной СВО регионы
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

По словам Картаполова, срочников могут направить в Белгородскую или Курскую области, а также на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. При этом он подчеркнул, что никакого участия в боевых действиях они принимать не будут. Депутат также добавил, что призывников не будут отправлять на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую или Херсонскую области.

С 1 ноября в России начался призыв на срочную военную службу, он стартовал на месяц позже, чем обычно. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, солдаты срочной службы не будут направляться в зону проведения СВО.

Армия,Андрей Картаполов,Сергей Шойгу,Госдума,
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