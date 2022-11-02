В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
48 минут назад

Мантуров: Выполнение гособоронзаказа в России опережает график

Вечерняя Москва

На фоне проведения российской армией специальной военной операции на Украине выполнение гособоронзаказа опережает график. Предприятия по производству экипировки для мобилизованных работают в три смены, сообщил в среду, 2 ноября, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров: Выполнение гособоронзаказа в России опережает график
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

С мая российские предприятия стали с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке к ноябрю месяцу.

— Сегодня мы уже находимся на этапе, когда и все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Это касается также обмундирования и экипировки, — заметил глава ведомства.

Мантуров в интервью РБК подчеркнул, что все необходимые вещи передаются тем, кто переходит сейчас из групп слаживания и подготовки в районы проведения спецоперации. Глава Минпромторга отметил, что ни один из мобилизованных граждан не будет отправлен на передовую без защиты и экипировки.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с экипировкой для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будут решены.

Армия,Денис Мантуров,Дмитрий Песков,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители