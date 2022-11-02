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1 час назад

Историк Болтенков: удары РФ затруднили военные перевозки Украины

Ura.Ru

Удары российских военных по критической инфраструктуре Украины принесли ощутимые результаты. Такое мнение высказал военный историк Дмитрий Болтенков.

Историк Болтенков: удары РФ затруднили военные перевозки Украины
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

«Удары по украинской энергетике дали первый ощутимый результат. Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы еще при СССР. <…> В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по „железке“ украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы» — заявил «Известиям» Дмитрий Болтенков.

Болтенков также предположил, что повреждение ключевых железнодорожных мостов способно значительно затруднить военные перевозки. Эксперт считает, что проведение подобных мероприятий в прифронтовой зоне и на левобережье Днепра ощутимо усложнит работу ВФУ.

Ранее сообщалось, что российские военные разрушили систему управления ВСУ. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга также сообщил, что благодаря ВС РФ были сильно затруднены перевозки железнодорожным транспортом резервов в районы, где ведутся боевые действия. Помимо этого нарушено производство на Военно-промышленных комплексах Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,Укрзализныця,
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