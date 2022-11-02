Историк Болтенков: удары РФ затруднили военные перевозки Украины

«Удары по украинской энергетике дали первый ощутимый результат. Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы еще при СССР. <…> В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по „железке“ украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы» — заявил «Известиям» Дмитрий Болтенков.