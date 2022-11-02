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47 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Елена Прошина

В районе Кременчуга Полтавской области звучат взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию издания «Страна.ua» в Telegram-канале.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сообщают о взрывах в районе Кременчуга», — говорится в сообщении.

Ранее в этой местности объявили воздушную тревогу.

Агентство напоминает, что Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины спустя пару дней после теракта на Крымском мосту. Руководство РФ обвинило в инциденте Киев. С 10 октября воздушная тревога объявляется в регионах Украины каждый день, иногда сигнал тревоги звучит по всей стране.

Кроме того, представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российские военнослужащие помешали солдатам Украины совершить вылазку в направлении Кременной. По его словам, украинский отряд был разогнан артиллерийским огнем. Попытка «просачивания» сил Украины в районе Белогоровки также не удалась. Мирошник сообщил, что украинцы под авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами бежали в сторону Серебрянки.

Представитель ЛНР добавил, что российская артиллерия нанесла крайне эффективные удары на сватовском и кременском направлениях, так как в результате обстрела военные автомобили и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Армия,Родион Мирошник,
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