В Британии не хватает летчиков для F-35

Руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в стране не хватает летчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35, а их подготовка занимает слишком много времени. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, британская схема подготовки летчиков является не тем местом, где он хотел бы находиться, а ситуацию с обучением специалистов назвал "довольно проблематичной". Уоллес отметил, что в рамках подготовки летного состава постоянно происходят задержки. Из-за этого обучение специалистов может занять до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.