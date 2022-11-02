В Британии не хватает летчиков для F-35

Руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в стране не хватает летчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35, а их подготовка занимает слишком много времени. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, британская схема подготовки летчиков является не тем местом, где он хотел бы находиться, а ситуацию с обучением специалистов назвал "довольно проблематичной". Уоллес отметил, что в рамках подготовки летного состава постоянно происходят задержки. Из-за этого обучение специалистов может занять до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.
Ранее Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заверил, что Украина не собирается предпринимать действия по эскалации конфликта. В ходе разговора, указали в пресс-службе, Шойгу сказал, что Украина при содействии западных стран, включая Великобританию, планировала действия по эскалации конфликта. Кроме того, Уоллес в ходе беседы подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и "международного сообщества", подчеркивая, что Лондон хочет деэскалации конфликта.