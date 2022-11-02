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1 час назад

Глава Минобороны Британии Уоллес признал, что в стране не хватает летчиков для F-35

Газета.Ru

Руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в стране не хватает летчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35, а их подготовка занимает слишком много времени. Об этом сообщает ТАСС.

В Британии не хватает летчиков для F-35
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По его словам, британская схема подготовки летчиков является не тем местом, где он хотел бы находиться, а ситуацию с обучением специалистов назвал "довольно проблематичной". Уоллес отметил, что в рамках подготовки летного состава постоянно происходят задержки. Из-за этого обучение специалистов может занять до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.

Ранее Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заверил, что Украина не собирается предпринимать действия по эскалации конфликта. В ходе разговора, указали в пресс-службе, Шойгу сказал, что Украина при содействии западных стран, включая Великобританию, планировала действия по эскалации конфликта. Кроме того, Уоллес в ходе беседы подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и "международного сообщества", подчеркивая, что Лондон хочет деэскалации конфликта.

Армия,Бен Уоллес,Сергей Шойгу,
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