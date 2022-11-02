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25 минут назад

Союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ в направлении Кременной

ТАСС

Глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник сообщил, что союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ в направлении Кременной в ЛНР.

Союзные силы пресекли попытки наступления ВСУ в направлении Кременной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнем", - написал он в среду в своем Telegram-канале. Мирошник добавил, что также были пресечены попытки "просачивания" в районе Белогоровки.

По информации главы представительства, союзные силы нанесли артиллерийские удары по выявленным разведкой скоплениям сил ВСУ. В районе Краснопоповки и Макеевки была уничтожена бронетехника и военные автомобили украинских силовиков.

Армия,Родион Мирошник,
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