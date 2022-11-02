В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Минобороны России и Белоруссии проведут совместную коллегию

ТК «Звезда»иещё 2

Министерства обороны Российской Федерации и Белоруссии проведут в среду, 2 ноября, совместную коллегию. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Среди прочего, стороны обсудят проведение совместных мероприятий по обеспечению безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы.

Минобороны России и Белоруссии проведут совместную коллегию
Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"Алексей Иванов ТРК "Звезда"

«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России. Мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи. На заседании планируется обсудить вопросы о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022–2024 годы», - заявили в Минобороны РФ.

В Министерстве также добавили, что одной их тем совещания станет взаимодействие органов военного управления ВС РФ и Белоруссии по противодействию попыткам фальсификации истории.

Армия,Сергей Шойгу,Верховный суд,Минобороны России,НЦУО РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители