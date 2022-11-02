Минобороны России и Белоруссии проведут совместную коллегию

«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России. Мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи. На заседании планируется обсудить вопросы о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022–2024 годы», - заявили в Минобороны РФ.