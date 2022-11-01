В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
22 минуты назад

Стало известно об воюющих вместо ВСУ наемниках на южно-донецком направлении

Lenta.ru

На южно-донецком направлении практически не осталось военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вместо них воюют иностранные наемники. Об этом стало известно «Русской весне».

Стало известно об воюющих вместо ВСУ наемниках на южно-донецком направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что информация была получена из радиоперехватов, которыми занимаются российские связисты.

Военнослужащий в позывным «Воха» рассказал, что разведка зафиксировала иностранные языки в переговорах противника, что свидетельствует о прибытии наемников из зарубежных стран. Далее сообщения расшифровывают переводчики.

Ранее Минобороны заявило, что на краснолиманском направлении тактические группы Вооруженных сил Украины пытались перейти в атаку. Подразделения российских войск сорвали их попытки огнем артиллерии.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители