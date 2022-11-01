Стало известно об воюющих вместо ВСУ наемниках на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении практически не осталось военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вместо них воюют иностранные наемники. Об этом стало известно «Русской весне».

Отмечается, что информация была получена из радиоперехватов, которыми занимаются российские связисты.

Военнослужащий в позывным «Воха» рассказал, что разведка зафиксировала иностранные языки в переговорах противника, что свидетельствует о прибытии наемников из зарубежных стран. Далее сообщения расшифровывают переводчики.