Вблизи украинской границы замечен новый самолет-разведчик США

31 октября в воздушном пространстве Румынии барражировал американский самолет-разведчик Challenger 650, сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на данные веб-сервиса Flightradar24. Ранее это же воздушное судно было замечено в Польше. «Газета.Ru» — о целях таких пролетов в небе вблизи границы Украины, о способности таких самолетов обнаруживать воздушную цель и системно корректировать работу ПВО.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Challenger 650 далеко не единственный самолет или дрон разведки НАТО, которые пролетают вблизи Украины и, как акцентируют внимание российские издания, способны передавать данные ВСУ. Веб-сервис Flightradar24 отследил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte10, который взлетел с авиабазы НАТО на Сицилии и барражировал в регионе Черного моря, когда украинские беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе 29 октября. Его сменил аналогичный дрон с позывным Forte12.

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Среди прочих «засветившихся» воздушных разведчиков отмечают и самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия авиации ВМС США Lockheed EP-3E Aries II, который кружит около Молдавии. Этот шпион, помимо разведывательной аппаратуры и штата операторов разведки, лингвистов, криптографов и техников, может нести противокорабельные ракеты «Гарпун», торпеды МК-50 и мины МК-60.

«Воздушная разведка НАТО вблизи границ России не свернула свою деятельность, а лишь изменила тактику с учетом проведения специальной операции на Украине, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-майор ВВС Владимир Попов. — Если раньше американские самолеты-шпионы шли у берегов Крыма как на параде, едва не упираясь крылом в границу российских территориальных вод, и их приходилось в буквальном смысле слова выдавливать истребительной авиацией ВКС, то сейчас они отступили. Сместились вглубь акватории Черного моря, проводят разведывательные полеты над территорией стран-союзниц по НАТО, в Румынии, Польше, Прибалтике. Формально нельзя предъявить претензий, при этом все понимают, что потенциал американских самолетов-разведчиков позволяет отслеживать воздушное пространство над Украиной, фиксировать находящиеся там цели и передавать их Киеву».

В достаточно обширном списке самолетов НАТО, которые занимаются разведывательными и наблюдательными функциями, значатся воздушный разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis, не самый выдающийся по габаритам и летным характеристикам. Со скоростью в 854 км/ч, высотой потолка в 12 500 м и дальностью полета в 7 400 км, он уступает Lockheed EP-3E Aries II, Boeing E-3 Sentry и «старичку» стратегическому разведчику Boeing RC-135.

«Челенджер», созданный в 2015 году на базе одноименного бизнес-джета (таких самолетов произведено более 1000 единиц), является новейшим авиационным разведчиком и до сих пор считается «самолетом-загадкой» с нераскрытыми возможностями.

Его «дебют» состоялся во время военно-морских учений Baltops-2021 в Балтийском регионе, где США протестировали свой новый самолет-разведчик в условиях, приближенных к боевым. Российские системы ПВО ограничились обнаружением и отслеживанием «Челленджера», отличив его от прежних самолетов радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail, которые дежурили над Балтикой. Точные характеристики нового разведчика распознать не удалось, было отмечено, что он значительно превосходит аналогичные самолеты, в первую очередь, за счет мощного радара и современной аппаратуры радиотехнической разведки.

Воздушный разведчик Challenger 650 Artemis, который «прописался» в Румынии с 2021 года, в большей степени был ориентирован на пролеты вдоль границ Белоруссии и Калининградской области. Сейчас его полеты отслеживаются в большей части вдоль границ Украины и прибрежной Черноморской зоны. С учетом специфики этого разведчика, он засекает пролеты воздушных объектов, производимые ими пуски ракет, и передает полученную информацию средствам ПВО.

«Потенциал американского воздушного шпиона «Челленджер» доподлинно неизвестен, но он не безграничен, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, служивший в штабе ВВС и ПВО Московского военного округа, Владислав Шурыгин. — Дальность имеет значение даже для современных средств воздушной радиолокационной разведки.



Скорее всего, его предназначение — отслеживать пуски ракет российских самолетов со стороны Черного моря, возможно, что и с территории Крыма. Не случайно его полеты проходят в непосредственной близости у границ Украины, откуда аппаратура позволяет сканировать прибрежное пространство этой страны.



Неприятный наблюдатель, но круглосуточное покрытие радиолокационного поля в единственном экземпляре этот самолет обеспечить не в состоянии».

На вооружении российской армии есть свои современные самолеты-разведчики Ту-214Р. Об их применении для вскрытия военных объектов ВСУ в ходе спецоперации 24 сентября сообщили РИА Новости со ссылкой на свои информированные источники. В небе над Украиной их вряд ли кто видел — шпионят тоже на расстоянии.

Воздушные разведчики — объекты секретные и доподлинные возможности их аппаратуры не афишируются. Из известного — Ту-214Р оснащены многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, состоящим из нескольких радиолокационных станций с активными фазированными антенными решетками бокового и кругового обзора, который обеспечивает получение информации как в активном, так и в пассивном режиме.

Эти самолеты оснащены и оптико-волоконной системой высокого разрешения «Фракция», которая располагается в обтекателе нижней части фюзеляжа, позволяющая получать в реальном масштабе времени, в видимом и инфракрасных диапазонах, изображения поверхности. Разработанная подмосковной компанией «ТПК Линкос», эта система обеспечивает сканирование огромных по площади участков, выдачу обработанной и синтезированной «картинки» на экраны операторов и в наземные штабы. А благодаря наличию георадара, этот самолет-разведчик способен обнаруживать даже скрытые под землей или замаскированные объекты.

Ту-214Р способен использоваться и как пункт боевого управления и наведения средств поражения на обнаруженные цели. С высоты в 9-12 км он может вести разведку на земле на дальность до 250 км, обнаруживать цели в глубоком тылу противника находясь под прикрытием своей авиации и средств ПВО.