Повышенную боевую готовность войск Сербии объяснили

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина объяснила зачем Сербия объявила о боевой готовности своих войск. Об этом сообщает «Лента.ру».
По мнению Энтиной, Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности с целью упредить провокации со стороны Албании и продемонстрировать свою готовность защищаться. При этом эксперт считает, что эта ситуация не имеет в себе потенциала для серьезной эскалации и вообще не является необычной для региона. Энтина подчёркивает, что войска в Косово тоже достаточно часто переходят в состояние повышенной боевой готовности. «И приштинские часто приводят свои подразделения в состояние повышенной боевой готовности, и сербы на любую эскалацию, которая предполагается в крае, все последние годы дают сообщение о приведении войск в состояние повышенной боевой готовности. Поэтому исключительной и серьезно настораживающей эта ситуация не является», – рассказала она.
Однако эксперт всё равно не исключает возможности мелких стычек на погранпереходах в ближайшее время. «Вместе с тем, с точки зрения межэтнических противоречий, а также игнорирования западным сообществом участившихся притеснений сербов края на бытовой почве, ситуация в Косове и Метохии за последние три года существенно деградировала», – отметила Энтина.
Ранее президент Сербии Александр Вучич перевел армию в боевую готовность.