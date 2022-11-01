Повышенную боевую готовность войск Сербии объяснили

По мнению Энтиной, Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности с целью упредить провокации со стороны Албании и продемонстрировать свою готовность защищаться. При этом эксперт считает, что эта ситуация не имеет в себе потенциала для серьезной эскалации и вообще не является необычной для региона. Энтина подчёркивает, что войска в Косово тоже достаточно часто переходят в состояние повышенной боевой готовности. «И приштинские часто приводят свои подразделения в состояние повышенной боевой готовности, и сербы на любую эскалацию, которая предполагается в крае, все последние годы дают сообщение о приведении войск в состояние повышенной боевой готовности. Поэтому исключительной и серьезно настораживающей эта ситуация не является», – рассказала она.