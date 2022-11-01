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1 час назад

Повышенную боевую готовность войск Сербии объяснили

Елена Прошина

Профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина объяснила зачем Сербия объявила о боевой готовности своих войск. Об этом сообщает «Лента.ру».

Повышенную боевую готовность войск Сербии объяснили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Энтиной, Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности с целью упредить провокации со стороны Албании и продемонстрировать свою готовность защищаться. При этом эксперт считает, что эта ситуация не имеет в себе потенциала для серьезной эскалации и вообще не является необычной для региона. Энтина подчёркивает, что войска в Косово тоже достаточно часто переходят в состояние повышенной боевой готовности. «И приштинские часто приводят свои подразделения в состояние повышенной боевой готовности, и сербы на любую эскалацию, которая предполагается в крае, все последние годы дают сообщение о приведении войск в состояние повышенной боевой готовности. Поэтому исключительной и серьезно настораживающей эта ситуация не является», – рассказала она.

Однако эксперт всё равно не исключает возможности мелких стычек на погранпереходах в ближайшее время. «Вместе с тем, с точки зрения межэтнических противоречий, а также игнорирования западным сообществом участившихся притеснений сербов края на бытовой почве, ситуация в Косове и Метохии за последние три года существенно деградировала», – отметила Энтина.

Ранее президент Сербии Александр Вучич перевел армию в боевую готовность.

Армия,Александр Вучич,ВШЭ,РАН,
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