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24 минуты назад

Введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации сочли неактуальным

Lenta.ru

В России введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не представляется актуальным. Об этом сообщил член Совета Федерации, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации сочли неактуальным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что появление наказания не нужно, поскольку частичная мобилизация в регионах России завершилась. В то же время сенатор подчеркнул, что в российском законодательстве есть «очевидный пробел» по данной теме.

Солидарен с Клишасом по вопросу о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации и член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По словам правозащитника, подобные инициативы создают дополнительные ненужные поводы для домыслов и нервозности в обществе.

Накануне стало известно, что к внесению в Госдуму готовится законопроект о введении уголовной ответственности для уклонение от частичной мобилизации. Согласно инициативе, нарушителей предлагается штрафовать на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Также может быть применено наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишения свободы до пяти лет.

Армия,СВО,Андрей Клишас,Кирилл Кабанов,Конституционный комитет Госдумы,Совет по правам человека,Совет Федерации,Госдума,
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