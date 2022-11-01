Введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации сочли неактуальным

В России введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не представляется актуальным. Об этом сообщил член Совета Федерации, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его комментарий приводится в Telegram-канале.

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Он пояснил, что появление наказания не нужно, поскольку частичная мобилизация в регионах России завершилась. В то же время сенатор подчеркнул, что в российском законодательстве есть «очевидный пробел» по данной теме.

Солидарен с Клишасом по вопросу о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации и член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По словам правозащитника, подобные инициативы создают дополнительные ненужные поводы для домыслов и нервозности в обществе.