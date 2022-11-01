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38 минут назад

Появились кадры с освобожденными из украинского плена военными ДНР

Lenta.ru

В сети появились кадры с военнослужащими Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), которых освободили после семи месяцев украинского плена. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На записи видно, как плачущие матери с букетами цветов в руках встречают своих сыновей. По словам одного из военных, в плену их били и оскорбляли, а некоторых пытали током.

«Нас судили. Проходили и свидетелями, и подозреваемыми в своем деле. Клепали на нас эти все злодеяния, чтобы потом показать в международном суде якобы военные преступления, которые мы не совершали», — заявил он.

Ранее другой освобожденный боец Народной милиции ДНР рассказал, что у одного у из его сослуживцев из-за пыток помутился рассудок. Мужчине казалось, что он находится на службе, а не в плену.

29 октября Минобороны сообщило о возвращении 50 российских военнослужащих из плена в результате успешных переговоров с Украиной. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди освобожденных есть девять человек из республик Донбасса.

17 октября также стало известно об обмене с Киевом пленными в формате 110 на 110 военнослужащих. Как рассказали в Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки.

Армия,Видео,СВО,Денис Пушилин,
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