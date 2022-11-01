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19 минут назад

Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины

Lenta.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела села Козинка со стороны Украины. Соответствующие снимки появились в его Telegram-канале во вторник, 1 ноября.

Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины
Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"Telegram-канал "Настоящий Гладков"

По словам главы российского региона, в результате атаки на населенный пункт в Грайворонском городском округе на территории фермерского хозяйства начался пожар. Также упавшими снарядами повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

«По предварительным данным, есть один пострадавший», — сообщил Гладков и добавил, что ранение не тяжелое.

31 октября стало известно, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз попало село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Уточнялось, что в результате удара никто не пострадал.

В регионе до 6 ноября действует «желтый» уровень террористической опасности, а также запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты.

Telegram-канал "Настоящий Гладков"
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
Армия,СВО,Вячеслав Гладков,
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