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31 минуту назад

ВМФ России получил «Грачонка»

Lenta.ru

Военно-морской флот (ВМФ) России получил противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок»). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

ВМФ России получил «Грачонка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня Ленинградская военно-морская база пополнилась очередным противодиверсионным катером проекта "Грачонок", предназначенным для охраны прибрежной акватории и оказания противодействия подводным диверсионным силам и средствам противника», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что это уже второй катер проекта 21980, который в текущем году получила Ленинградская военно-морская база.

В октябре в колонке для «Известий» военный историк Дмитрий Болтенков рассказал, что в России были готовы отразить атаку Вооруженных сил Украины на Черноморский флот (ЧФ), совершенную в ночь на 29 октября, в частности, при помощи катеров «Грачонок».

Армия,Минобороны России,
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