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10 минут назад

Корабли Балтфлота отработали пуски "Калибров"

Газета.Ru

Экипажи малых ракетных кораблей «Зеленый Дол», «Советск» и «Одинцово» Балийского флота отработали нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по береговым объектам, сообщается на сайте Минобороны России.

Корабли Балтфлота отработали пуски "Калибров"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В пункте базирования специалисты выполнили электронные одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты противника. Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей», — говорится в сообщении.

Также экипажи ракетных кораблей отработали борьбу за живучесть корабля и противодиверсионную оборону во время стоянки в базе. В военном ведомстве подчеркнули, что подобные тренировки с экипажами кораблей - носителей ракетных комплексов «Калибр-НК» проводятся регулярно.

Армия,Минобороны России,
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