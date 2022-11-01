Корабли Балтфлота отработали пуски "Калибров"

«В пункте базирования специалисты выполнили электронные одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты противника. Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей», — говорится в сообщении.