Деятельность всех военкоматов России цифровизируют

«Доступ военных комиссариатов к каналам передачи данных предоставляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика» РФ, в рамках данной программы военкоматам также предоставляется широкополосный доступ к сети интернет. На сегодняшний день к сети подключены 83% военных комиссариатов, с 1 января 2023 года доступ к сети будет предоставлен 100% военных комиссариатов», — сказал Побирохин.