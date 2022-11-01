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20 минут назад

Деятельность всех военкоматов России цифровизируют в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин заявил, что все военные комиссариаты в России до конца 2023 года будут оснащены комплексными средствами автоматизации (КСА) «Горизонт-МР», сообщает ТАСС.

Деятельность всех военкоматов России цифровизируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доступ военных комиссариатов к каналам передачи данных предоставляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика» РФ, в рамках данной программы военкоматам также предоставляется широкополосный доступ к сети интернет. На сегодняшний день к сети подключены 83% военных комиссариатов, с 1 января 2023 года доступ к сети будет предоставлен 100% военных комиссариатов», — сказал Побирохин.

Он отметил, что для повышения информированности граждан о деятельности военных комиссариатов, на официальных интернет-порталах органов государственной власти субъектов РФ созданы разделы военных комиссариатов.

Военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что в регионе скоро начнется пилотный проект по подключению автоматизированной системы данных о гражданах «Горизонт-МР», используемой военкоматами, к базам других структур.

Астахов отметил, что проект будет запущен по поручению председателя правительства под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева.

«Разрабатывается комплекс мер по подключению «Горизонта-МР» к ГАС «Выборы», где у нас хранится наиболее точная информация, налоговой, пенсионному фонду, ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему «Горизонт-МР», —сообщил Астахов.

Армия,Алексей Астахов,Максут Шадаев,Генштаб,
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