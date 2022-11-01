Шойгу: срочников не будут направлять в зону СВО

Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывной кампании, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции на Украине . Как пишет ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания во вторник, 1 ноября.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал Шойгу.

Напомним, что из-за проведения частичной мобилизации осенний призыв в этом году перенесли с 1 октября на 1 ноября. Всего в ряды Вооруженных сил РФ призовут 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем в прошлом году. Прошедшей весной в армию призвали 134,5 тысяч человек.