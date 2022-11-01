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21 минуту назад

Шойгу: в начале мобилизации в работе военкоматов были недостатки, но их устранили

ТАССиещё 4

Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятий частичной мобилизации, завершившихся 29 сентября, все недостатки, которые были на начальном этапе в деятельности военкоматов, устранены, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал об устранении недостатков в работе военкоматов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что "на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов".

"Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр на селекторном совещании во вторник.

Армия,Сергей Шойгу,
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