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52 минуты назад

Чернышенко: информацию об осеннем призыве можно получить на горячей линии и "Объясняем.рф"

Газета.Ruиещё 4

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации, в ходе которого обсуждалась, в частности, подготовка ответов на вопросы по проведению осеннего призыва, начавшегося 1 ноября. Соответствующий релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Об осеннем призыве можно узнать по горячей линии и на портале «Объясняем.рф»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в релизе, граждане могут обратиться с вопросами о призыве на горячую линию 122 или воспользоваться ресурсами «Объясняем.рф».

«Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информация по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», — заявил Чернышенко.

По его словам, число звонков по вопросам частичной мобилизации на горячую линию 122 за последнюю неделю снизилось на 10%, ежедневно колл-центры обрабатывают в среднем 18 тыс. обращений россиян. При этом за аналогичный период на портал Госуслуг поступило около 2 тыс. обращений по обжалованию призыва по частичной мобилизации, за все время работы сервиса число обращений составило 22 тыс.

Как подчеркнул Чернышенко, с учетом стабильной работы сервисов и окончания частичной мобилизации первоочередной задачей является информирование о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей.

Армия,Дмитрий Чернышенко,
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