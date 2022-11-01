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59 минут назад

Гундаров оценил описанный Путиным масштаб разрушения газопровода "Северный поток"

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Президент Владимир Путин недавно описал масштаб разрушений на нитках газопроводов "Северный поток". Масштаб разрушений действительно поражает и наводит мысль на то, что этот теракт был выполнен с применением самого технологичного оружия заявил в беседе с "МК" военный эксперт Владимир Гундаров.

Гундаров оценил описанный Путиным масштаб разрушения газопровода "Северный поток"
Фото: Banki.loansBanki.loans

Напомним, что по словам президента на месте теракта труба оказалась вырвана из грунта на протяжении 40 метров. Общий разрыв труб составил 250 метров. Вырванный кусок изогнуло на 90 градусов. Также оказалась повреждена соседняя нитка газопровода.

"Это может быть либо глубинная бомба, либо торпеда, либо противолодочная ракета. Не случайно в этом районе летали вертолёты, которые оснащены средствами борьбы с подводными лодками. То есть применялась серьёзная военная техника. Взрыв на дне должен был дойти до поверхности. Всё-таки глубина относительно небольшая - 80 метров", - сказал Владимир Гундаров.

При этом спутники не зарегистрировали момент взрыва на трубопроводе.

Владимир Путин,
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