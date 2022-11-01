Мишустин сделал заявление о льготах для семей мобилизованных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил не учитывать доходы мобилизованных россиян при назначении их семьям мер социальной поддержки. Его постановление опубликовано на сайте правительства.
«Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости», - подчеркнули в правительстве.
В кабмине напомнили, что обычно господдержку получают только те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Это касается пособий беременным женщинам, ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, а также выплат на рождение и усыновление первого и второго детей.
Благодаря новому постановлению, ограничение по среднедушевому доходу не будет распространяться на семьи мобилизованных.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также упростил процедуру, по которой детям и молодым семьям мобилизованных в городе назначают пособия.
По распоряжению мэра, теперь для назначения таких выплат не будут проверять уровень обеспеченности семьи, ее доходы и суммы поступления пособий на банковские счета.
В столице детям мобилизованных выплачивают ежемесячные пособия, а молодым родителям (младше 36 лет) в таких семьях предоставляют единовременное пособие.