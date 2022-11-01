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55 минут назад

Мишустин сделал заявление о льготах для семей мобилизованных

Мария Иванова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил не учитывать доходы мобилизованных россиян при назначении их семьям мер социальной поддержки. Его постановление опубликовано на сайте правительства.

Мишустин сделал заявление о льготах для семей мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости», - подчеркнули в правительстве.

В кабмине напомнили, что обычно господдержку получают только те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Это касается пособий беременным женщинам, ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, а также выплат на рождение и усыновление первого и второго детей.

Благодаря новому постановлению, ограничение по среднедушевому доходу не будет распространяться на семьи мобилизованных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также упростил процедуру, по которой детям и молодым семьям мобилизованных в городе назначают пособия.

По распоряжению мэра, теперь для назначения таких выплат не будут проверять уровень обеспеченности семьи, ее доходы и суммы поступления пособий на банковские счета.

В столице детям мобилизованных выплачивают ежемесячные пособия, а молодым родителям (младше 36 лет) в таких семьях предоставляют единовременное пособие.

Армия,Михаил Мишустин,Сергей Собянин,
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