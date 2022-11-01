Пушилин заявил о нарушении Киевом прав военнопленных

Украинская сторона нарушает права военнопленных, ни о каком человеческом отношении Киева в отношении них речи не идет, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, слова которого приводит ТАСС.

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«Среди тех, кто содержался в плену на Украине, нет тех, кто бы сказал о человеческом отношении», — сказал он.

По его словам, со стороны Киева не имели место соблюдение ни конвенций, ни прав человека, ни законных методов ведения войны.

Он уточнил, что переговоры с Украиной по обмену пленными продолжаются, но часто саботируются Киевом.

Девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР ранее встретились со своими семьями. Они рассказали журналистам о пытках и издевательствах в украинском плену. С ними пообщался и сам Пушилин.