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19 минут назад

В России раскрыли истинную цель поставок NASAMS на Украину

Lenta.ru

Комплексы Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) и InfraRed Imaging System Tail (IRIS-T) отправляются на Украину для испытаний западной противовоздушной и противоракетной систем обороны ПВО-ПРО. Истинную цель поставок этого оружия Киеву в беседе с РИА Новости раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

«Двух NASAMS при умелом обращении хватит для защиты максимум двух важных объектов инфраструктуры или одного большого — например, Киева», — уверен специалист.

По его словам, «каждый NASAMS может работать в автоматизированной командной линии, получая данные о воздушной обстановке от американских средств разведки».

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

«Штучные поставки позволяют Западу тестировать эту технику в реальных боевых условиях», — уверен эксперт.

В октябре Леонков заявил, что, в отличие от западного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, у российской системы «Бук-М3» есть доказанная боевая эффективность.

В октябре гендиректор Raytheon Technologies Грег Хейес сообщил, что США передали Украине два первых ЗРК NASAMS.

Армия,Видео,СВО,Алексей Леонков,
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