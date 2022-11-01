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39 минут назад

В США детям раздавали конфеты на Хэллоуин выстрелами из HIMARS

Никита Бородкин

В американском штате Оклахома детям раздавали традиционные для Хэллоуина сладости при помощи выстрелов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает телеканал RT.

Первоначально ролик опубликовали в официальном Twitter-аккаунте военной базы Форт-Силл, сопроводив его словами: «Огненная миссия». На кадрах запечатлено, как из установки вылетают конфеты, а дети бегут их собирать.

Напомним, что вечером 29 октября во время празднования Хэллоуина в одном из узких переулков недалеко от отеля Hamilton в Сеуле произошла давка. В результате происшествия погибли по меньшей мере 153 человека, еще 82 пострадали.

Как отмечал глава представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, среди погибших были четыре россиянки. Одна девушка приехала в столицу Южной Кореи из Спасска-Дальнего, другая с Находки и еще две из Красноярска и Санкт-Петербурга.

Армия,Видео,МИД России,
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