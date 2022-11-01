В американском штате Оклахома детям раздавали традиционные для Хэллоуина сладости при помощи выстрелов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает телеканал RT.

Первоначально ролик опубликовали в официальном Twitter-аккаунте военной базы Форт-Силл, сопроводив его словами: «Огненная миссия». На кадрах запечатлено, как из установки вылетают конфеты, а дети бегут их собирать.

Напомним, что вечером 29 октября во время празднования Хэллоуина в одном из узких переулков недалеко от отеля Hamilton в Сеуле произошла давка. В результате происшествия погибли по меньшей мере 153 человека, еще 82 пострадали.