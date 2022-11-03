Экстренные службы: ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону

Украинские войска в 01.03 мск 3 ноября нанесли по гражданской инфраструктуре Херсона ракетный удар, выпустив четыре ракеты HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

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Отмечается, что все ракеты были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября. Жителей района призвали покинуть населенные пункты по причине высокого уровня военной угрозы. Граждан попросили взять с собой теплую одежду, ценные вещи и документы и направиться в пункты эвакуации.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.