Экстренные службы: ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону

Украинские войска в 01.03 мск 3 ноября нанесли по гражданской инфраструктуре Херсона ракетный удар, выпустив четыре ракеты HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Отмечается, что все ракеты были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.
Ранее стало известно, что принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября. Жителей района призвали покинуть населенные пункты по причине высокого уровня военной угрозы. Граждан попросили взять с собой теплую одежду, ценные вещи и документы и направиться в пункты эвакуации.
24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.
По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.