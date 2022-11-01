Су-35 уничтожил украинский самолет в ходе спецоперации

Министерство обороны России обнародовало кадры боевых вылетов отечественных самолетов Су-35С и Су-30СМ в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает «РЕН ТВ».

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Истребители осуществляют патрулирование в заданном районе и прикрывают российские бомбардировщики и штурмовики, а также вертолеты военной авиации. Полеты Су-35С и Су-30СМ выполняются с ракетами различного класса.

В ходе очередного полета истребители обнаружили самолет противника в районе линии боевого соприкосновения, после чего он был уничтожен российской стороной с помощью ракет большой дальности. Убедившись в поражении цели, Су-35С и Су-30СМ выполнили выход из воздушного боя.

В конце сентября Су-35С уничтожили объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации продолжают осуществляться с аэродрома временного базирования вне зависимости от времени суток и погоды.