Российские снайперы в ходе СВО опробуют винтовку под патрон НАТО

Российским снайперам передана высокоточная самозарядная винтовка калибра НАТО 308 win, она будет опробована в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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«В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снайперы обстреляют винтовку на полигонах и опробуют в боевых действиях в рамках СВО.