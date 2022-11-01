В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
19 минут назад

РИА Новости: российские снайперы в ходе СВО опробуют винтовку под патрон НАТО

RT на русскомиещё 6

Российским снайперам передана высокоточная самозарядная винтовка калибра НАТО 308 win, она будет опробована в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Российские снайперы в ходе СВО опробуют винтовку под патрон НАТО
Фото: ТАССТАСС

«В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снайперы обстреляют винтовку на полигонах и опробуют в боевых действиях в рамках СВО.

Ранее снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП-2 из крупнокалиберной винтовки.

Армия,СВО,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители