Боец ВСУ рассказал о проблемах украинской армии

Ряд российских военных, участвующих в специальной операции на Украине, отправились на фронт из-за нехватки денег на жизнь, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «Известия».

Как сообщил изданию Виталий на условиях анонимности, в военкоматах им пообещали достойную заработную плату, однако с выплатами нередко возникали сложности.

По словам собеседника, когда они были не на первой линии, то получали в пределах 30 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей). А когда попали на первую линию, то им обещали зарплату в пределах 100 тысяч гривен (167 тысяч рублей). Виталий отметил, что иногда военным задерживали выплаты, из-за чего деньги не всегда приходили вовремя.

Как признался мужчина, он принял решение идти на фронт после рассказов знакомых о том, сколько платят. По словам Виталия, когда ему пришла повестка в военкомат, он сразу пошел.

«Я в принципе ждал эту повестку», — признался собеседник.

Напомним, фракция «Единая Россия» готовит проект закона об изменениях в УК России, согласно которому уклонистов от военной службы начнут наказывать штрафом до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.