В России начался перенесенный на 1 ноября осенний призыв срочников

«Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 120 000 человек», — говорится в распоряжения.