В США высказались о поставках Киеву ПВО NASAMS

Комплексы противовоздушной обороны NASAMS пока не переданы украинским военным, их поставка будет осуществлена в ближайшее время, заявил представитель Пентагона. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Две установки NASAMS будут переданы Украине в ближайшем будущем», - подчеркнул представитель ведомства. Он добавил, что в среднесрочной перспективе Киеву будут направлены еще шесть установок.

По данным агентства, в настоящее специалисты разворачивают на Украине две установки этого типа. Предположительно, они будут встроены в систему ПВО Киева.