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16 минут назад

В США заявили, что комплексы ПВО NASAMS доставят Киеву в ближайшем будущем

Илья Родин

Комплексы противовоздушной обороны NASAMS пока не переданы украинским военным, их поставка будет осуществлена в ближайшее время, заявил представитель Пентагона. Об этом пишет РИА «Новости».

В США высказались о поставках Киеву ПВО NASAMS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Две установки NASAMS будут переданы Украине в ближайшем будущем», - подчеркнул представитель ведомства. Он добавил, что в среднесрочной перспективе Киеву будут направлены еще шесть установок.

По данным агентства, в настоящее специалисты разворачивают на Украине две установки этого типа. Предположительно, они будут встроены в систему ПВО Киева.

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил ранее, что Киев ожидает поставки ЗРК NASAMS и IRIS-T. По его словам, украинские военные проходят обучение, скоро будут готовы приступить к выполнению поставленных задач.

Армия,В мире,Алексей Резников,Пентагон,
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