Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения интеграции в альянс. Об этом он сообщил по итогам встречи с Фиалой в своем Telegram-канале.
Как рассказал Зеленский, 31 октября было подписано несколько важных документов.
«Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции», — сказал украинский президент.
По его словам, этой декларацией было зафиксировано то, что Киев будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в стране.
Он также добавил, что Украина будет стремиться к подписанию таких деклараций и с другими странами альянса.
Ранее сообщалось, что премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Петр Фиала вместе с несколькими членами кабмина прибыл в Киев на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.