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38 минут назад

Президент Украины Зеленский заявил, что подписал с Чехией декларацию о членстве в НАТО

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения интеграции в альянс. Об этом он сообщил по итогам встречи с Фиалой в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Зеленский, 31 октября было подписано несколько важных документов.

«Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции», — сказал украинский президент.

По его словам, этой декларацией было зафиксировано то, что Киев будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в стране.

Он также добавил, что Украина будет стремиться к подписанию таких деклараций и с другими странами альянса.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Ранее сообщалось, что премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Петр Фиала вместе с несколькими членами кабмина прибыл в Киев на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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