Раскрыты подробности об атаковавших Черноморский флот беспилотниках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для атаки на корабли Черноморского флота беспилотные боевые катера. Такое предположение сделали авторы немецкого журнала Spiegel.

Журналисты напомнили, что еще в сентябре в сети появились фотографии катера-камикадзе, выброшенного на берег в Крыму. Подобный аппарат относительно компактен, оснащен камерой в носовой части, а также, по всей видимости, имеет заряд взрывчатого вещества, который детонирует при ударе.

При этом какие-либо подробности о технических характеристиках надводных устройств не раскрываются, также непонятно их происхождение.

Отмечается, что в апреле США обещали поставить Украине беспилотные катера для береговой обороны, однако та ли это модель и была ли она позже оснащена взрывчаткой, неизвестно.

Об атаке ВСУ, совершенной с помощью беспилотников, стало известно утром 29 октября. По данным властей Севастополя, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не были поражены, жертв и пострадавших нет. Позднее сообщалось, что в акватории вблизи города был ликвидирован надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты.