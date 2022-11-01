Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность

Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Об этом сообщил во вторник министр обороны Сербии Милош Вучевич.

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"Президент республики как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть готовой, повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу", - заявил министр в эфире канала TV Happy.

Вучевич пояснил, что ситуация в Косове и Метохии напряженная, косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр отметил, что никто не хочет воевать, но "армия готова выполнить любую задачу".

Власти непризнанного Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, с 1 ноября 2022 года. Штрафы составят €150, гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.