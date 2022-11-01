Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность

Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Об этом сообщил во вторник министр обороны Сербии Милош Вучевич.
"Президент республики как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть готовой, повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу", - заявил министр в эфире канала TV Happy.
Вучевич пояснил, что ситуация в Косове и Метохии напряженная, косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр отметил, что никто не хочет воевать, но "армия готова выполнить любую задачу".
Власти непризнанного Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, с 1 ноября 2022 года. Штрафы составят €150, гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.
Премьер-министр Косова Альбин Курти предупредил, что процесс замены должен завершиться до 31 октября. После этого автомобили с сербскими номерами будут изыматься на территории края. В ответ сербы, проживающие в Косово и Метохии, заявили, что окажут мирное сопротивление Приштине, если косовские албанцы начнут отнимать их автомобили с номерами сербской регистрации. Лидер сербов из Косова и Метохии Горан Ракич пригрозил при таком сценарии блокировать все въезды и выезды из Косова.