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15 минут назад

В Британии назвали четыре сценария ядерного конфликта

Lenta.ru

Три самых мрачных, но и вероятных сценария дальнейшего развития ядерного конфликта вокруг России и западных стран — Армагеддон, нормализация и ядерный шантаж. Британское издание Financial Times (FT) считает, что они произойдут с большей долей вероятности, чем просто избежание какого бы то ни было происшествия.

В Британии назвали четыре сценария ядерного конфликта
Фото: unsplashunsplash

«Во всех предыдущих ядерных кризисах с 1945 года лидеры великих держав отступали от пропасти. Осознание того, что неверное движение может привести к гибели миллионов людей или даже уничтожить планету, чрезвычайно отрезвляет. Оно удерживало мир от того, чтобы скатиться к ядерной катастрофе», — полагают колумнисты издания. Всего они назвали четыре сценария конфликта: ядерный Армагеддон, нормализация, шантаж и избежание ядерной войны.

При этом они также считают, что не менее вероятны и другие пути развития конфликта. Один из них — применение тактического ядерного оружия, чего в том числе опасаются американские власти. Они, в частности, обвиняют в таком желании Россию. При этом в Белом доме полагают, что возможное применение ядерного оружия только усилит эскалацию конфликта на Украине, в чем, по большому счету, не заинтересована ни одна из сторон.

«Глобальные беспорядки последуют за применением ядерного оружия. Рынки рухнут, и общественность по всему миру может запаниковать, что может привести к массовому оттоку населения из городов», — добавили в FT. Страх перед такими последствиями приводит к тому, что на Западе все чаще слышны призывы начать мирные переговоры с Россией. Тем не менее к таким шагам не торопятся прибегать, опасаясь третьего сценария — успешного ядерного шантажа Москвой. Предполагают, что она может выменять для себя некие выгодные условия, согласившись на уступки.

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