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28 минут назад

Минобороны объявило о завершении частичной мобилизации

Елена Прошина

В Минобороны России заявили, что все мероприятия, осуществляемые в рамках частичной мобилизации, были прекращены. Об этом Министерство обороны сообщило в своём Telegram-канале.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», – сообщило ведомство.

Уточняется, что дальнейшая работа военных комиссариатов будет организована только за счет приема добровольцев, а также кандидатов для несения контрактной службы.

Кроме того, пункты сбора граждан, участки, штабы и прочие здания, которые использовались для мероприятий частичной мобилизации, вернутся к своему прежнему функционированию. То же самое касается и военкоматов – им предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Путин обозначил сроки завершения частичной мобилизации

Ранее депутат Государственной думы объяснил получение повесток после окончания мобилизации.

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