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9 минут назад

Рогов: среди наемников в Запорожье доминируют поляки, грузины и чеченские боевики

ТАСС

Наемники из Польши, Грузии и чеченские боевики в подконтрольном Украине городе Запорожье составляют группировку более 7 тыс. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов назвал численность иностранных наемников в Запорожье
Фото: TwitterTwitter

"Если говорить конкретно по этим категориям, их больше семи тысяч. Чеченские боевики, поляки и грузины начали выстраивать взаимодействие", - сказал он.

По его данным, поляки, грузины и чеченские боевики превалируют среди наемников в городе. "Сейчас в Запорожье доминируют так называемые шайтаны, чеченские боевики, которые против России выступают, поляки и грузины. По этнической составляющей три основные большие группы боевиков", - подчеркнул он.

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Председатель движения "Мы вместе с Россией" добавил, что в городе также присутствует большое число боевиков батальона "Кракен".

Ранее Рогов заявил, что на данный момент город "переполнен боевиками". Он также уточнил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожье селят рядом с собой тех, кто "выехал с освобожденных территорий, не признавая освобождения и результатов референдума". По его словам, делается это с одной целью, чтобы в случае заявить, что обстреливали мирных жителей. Также Рогов сообщал, что ВСУ заняли около 90 социальных объектов и не менее 18 крупных предприятий города Запорожья, туда также стягивают технику.

Киев утратил контроль над 72-73% Запорожской области. Под контролем ВС Украины остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона.

Армия,Владимир Рогов,Виктор Медведчук,
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