Стало известно о попытке прорыва ВСУ на бериславском направлении

Украинские военные предприняли неудачную попытку прорвать линию обороны ВС РФ на Бериславском направлении, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что при отражении атаки было уничтожено два танка ВСУ, а также несколько украинских военнослужащих. Он добавил, что точное количество ликвидированных бойцов станет известно позже.

Ранее Стремоусов заявил, что иностранные наемники начали отказываться от участия в боевых действиях на стороне Украины.