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51 минуту назад

Стало известно о попытке прорыва ВСУ на бериславском направлении

Илья Родин

Украинские военные предприняли неудачную попытку прорвать линию обороны ВС РФ на Бериславском направлении, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что при отражении атаки было уничтожено два танка ВСУ, а также несколько украинских военнослужащих. Он добавил, что точное количество ликвидированных бойцов станет известно позже.

Стремоусов сообщил, что ВСУ накапливают силы для контрнаступления на Херсон

Ранее Стремоусов заявил, что иностранные наемники начали отказываться от участия в боевых действиях на стороне Украины.

Он отметил, что на днях произошел показательный инцидент. Польские боевики обстреляли военнослужащих ВСУ после того, как те попытались поднять их в «бессмысленную атаку».

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